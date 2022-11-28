Гран-при на фестивале «Катюша-юниор» завоевал кадет из Севастополя

Платон Дубинин — ученик Севастопольского президентского кадетского училища также стал победителем в номинации «Индивидуальные исполнители» в возрастной категории от 13 до 16 лет на фестивале «Катюша-юниор».

Финал конкурса и награждение победителей проходило в московском Центральном доме Российской армии.

«Катюша-юниор» — это детская лига взрослого фестиваля «Катюша», сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В этом году фестиваль был посвящен Дню матери, поэтому главными зрителями стали матери российских военнослужащих. В конкурсную программу были включены две номинации: «Индивидуальные исполнители» и «Ансамбли и коллективы», в которых состязались юные таланты разных возрастных категорий: от 6 до 9 лет, от 10 до 12 лет и от 13 до 16 лет.

Мастерство конкурсантов оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли представители департамента культуры Минобороны РФ, музыкальные педагоги, композиторы, популярные российские исполнители.

«Приз зрительских симпатий» был вручен ансамблю «Дикие гитары» из Москвы, а обладателем гран-при фестиваля-конкурса «Катюша-юниор 2022» стал севастополец Платон Дубинин.