Подпольные банкиры помогли обналичить более 2 млрд рублей

В Севастополе завершено следствие по уголовному делу теневых банкиров, которые за комиссию в 11% обналичили средства 500 клиентов.

Восемь местных жителей обвиняются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Следствием установлено, что в 2016 году 45-летний мужчина выступил организатором подпольных финансовых операций. Для реализации разработанного плана он привлёк семерых соучастников, в том числе двоих родственников.

Злоумышленники зарегистрировали на территории Москвы восемь фиктивных фирм по различным направлениям деятельности, включая такие как строительство, услуги в сфере перевозок, торговля оборудованием и стройматериалами. Руководителями компаний, которые являлись прикрытием для подпольной банковской деятельности, числились жители Москвы и Воронежа, оказавшиеся в затруднительном материальном положении. Они соглашались стать номинальными директорами контор за вознаграждение порядка 10 тысяч рублей в месяц.

В дальнейшем обвиняемые подыскивали клиентов из числа юридических лиц, которые перечисляли денежные средства на счета подконтрольных подельникам организаций по надуманным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и приобретения несуществующих товаров.

Для обналичивания поступивших от заказчиков платежей использовались легально действующие фирмы фигурантов, занимающиеся реализацией табачных изделий и продуктов питания. За свои услуги обнальщики взимали комиссию в 11% и распределяли её между собой. Для конспирации незаконной деятельности они вели переписку исключительно в определённых мессенджерах, использовали условную терминологию и вымышленные имена.

У следствия есть основания полагать, что за период с 2016 по 2018 годы криминальным банкирам удалось привлечь около 500 клиентов из Севастополя, Республики Крым, Москвы и ещё более десятка субъектов Российской Федерации, которые перечислили на подконтрольные им счета почти 2 миллиарда рублей. Доход от реализации нелегальной схемы составил около 220 миллионов рублей.

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК УМВД России по Севастополю и УФСБ России по Республике Крым и Севастополю незаконная деятельность группы была пресечена.

За время расследования уголовного дела сотрудниками полиции проведён колоссальный объём работы. Следственные действия проведены на территории более 10 субъектов Российской Федерации, осуществлено свыше 40 выемок и более 70 обысков. Изъята бухгалтерская документация, печати, компьютерная техника, средства мобильной связи, содержащие информацию, подтверждающую преступную деятельность группы. В рамках следствия допрошены свыше 200 свидетелей, проведено более 150 судебных экспертиз.

В настоящее время материалы уголовного дела по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении шестерых участников организованной группы, в том числе её организатора, направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд.

Один из фигурантов заключил досудебное соглашение и его дело рассматривалось в особом порядке. Еще один обвиняемый в настоящее время находится в федеральном розыске.