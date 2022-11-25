Выбрали лучших молодых организаторов здравоохранения

Конкурс «Молодой организатор здравоохранения Севастополя» вошел в топ-10 лучших проектов, выбранных Минздравом России. Он позволяет талантливым управленцам проявить свои лидерские качества и в жёсткой, конкурентной борьбе стать победителем.

«Нам нужно готовить молодых управленцев, которые умеют и будут принимать быстрые, правильные и нешаблонные решения, и мы должны понимать, кто придёт на смену через 5-10 лет. В прошлом году трех финалистов конкурса, которые заняли призовые места мы завели в кадровый резерв департамента», – цитирует директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова его пресс-служба.

Всего на конкурс поступило 22 работы по трём темам: «Роль медицинского работника в жизни пожилого человека»; «Как поднять престиж профессии врача»; «История гражданской медицины Севастополя». В финал вышли пять работ конкурсантов, которые оценивали члены конкурсной комиссии и почётного жюри.

По итогам конкурса лучшими работами были признаны: 1 место – Елена Моради и Евгения Барчукова, Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины; 2 место – Алмасуд Рами, Городская больница № 4; 3 место – Наталья Пономарева, Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной. Приз зрительских симпатий получил Евгений Меречко, Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.