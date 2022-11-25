Восемь жителей Крыма задержаны за попытку присвоить земельные участки

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативниками МВД по Республике Крым пресечена попытка незаконного завладения земельными участками на территории городов Ялты, Симферополя, а также Симферопольского района. Задержаны восемь жителей региона, которые подозреваются в причастности к противоправной деятельности.

По словам И.Волк, схему мошенничества удалось выявить в ходе работы над раскрытием другого преступления. В апреле в селе Скворцово Симферопольского района неизвестные подожгли машину сотрудника управления антикоррупционных проверок комитета по противодействию коррупции Крыма. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Полицейские выдвинули версию, что автомобиль подожгли с целью уничтожения находившихся там документов, которые в день происшествия госслужащий изъял из архива для проверки, и данная информация подтвердилась.

При расследовании дела выяснилось, что ранее судимый крымчанин организовал за автомобилем слежку, чтобы уничтожить оставшиеся в нем документы. Но пожар потушили прохожие. Дальнейшая работа позволила выявить схему мошенничества.

Предварительно установлено, что организованная группа из восьми человек пыталась незаконно завладеть принадлежащими государству земельными участками. Среди соучастников были должностные лица государственного архива. Они имели свободный доступ к сведениям советского периода с решениями поселковых советов о выделении земельных участков и вносили в соответствующие дела подложные документы. В дальнейшем злоумышленники через подставных лиц делали запросы для оформления недвижимости в частную собственность и ее перепродажи.

Следователи управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю предъявили восьми жителям Крыма обвинение по статье «Мошенничество». По версии следствия, имущественный ущерб республике составил свыше 10 млн рублей.

За период расследования уголовного дела следователем допрошено более 40 свидетелей, проведено 27 обысков и осмотр места происшествия. В настоящее время трое подозреваемых арестованы, пятеро находятся под домашним арестом.