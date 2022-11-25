В Севастополе могут вернуть вытрезвители

Законопроект о создании специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, обсуждался 24 ноября на совещании в приемной его автора — севастопольского сенатора Сергея Колбина.

В обсуждении приняли участие заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин, руководители департаментов общественной безопасности и соцзащиты, представители УМВД, члены Общественной палаты.

На данном этапе документ находится в процессе разработки.

По словам помощника сенатора Екатерины Дороховой, поставлена задача, все базовые статьи законопроекта сформулировать до 1 марта следующего года, а до 1 мая — внести его в заксобрание. Работа предстоит серьезная, надо определиться, кто будет ответственен за реализацию закона. Предполагается, что основная нагрузка ляжет на департамент здравоохранения и городскую полицию.

Где и в каком количестве будут расположены подобные заведения? По данным УМВД, с начала года полицейские передали в городские больницы порядка ста человек в состоянии опьянения. Скорее всего, можно будет модернизировать или приспособить под эти нужды уже существующую инфраструктуру городских медицинских учреждений.

— О том, сколько потребуется средств на реализацию проекта говорить пока рано. В первую очередь необходимо решить все концептуальные вопросы, вплоть до штата работающих сотрудников, — уточнила Е.Дорохова.

По мнению автора законопроекта, услуга вытрезвления будет бесплатной. Но представители Общественной палаты города выдвинули инициативу о возможности государственно-частного партнерства и, соответственно, оказания платных услуг. А лиц без средств для их оплаты предлагается привлекать к общественным работам.

— Граждане, попавшие в медвытрезвитель, должны понимать, за то, что их приведут в чувства: прокапают, помоют, покормят, они должны заплатить. Иначе, не произойдет никакого осознания и доброе намерение может лишь усугубить ситуацию. У нас есть опыт работы с управляющими компаниями по привлечению граждан данной категории к трудовой деятельности. И это очень положительный опыт, — объясняет позицию общественников член Общественной палаты Севастополя Александр Марчук.

По итогам встречи было принято решено в течение 10 дней разработать соответствующие предложения и направить их авторам законопроекта. Пока же сбором нетрезвых граждан с городских улиц занимается местная полиция, а вытрезвляют их в приемных покоях больниц.

Вытрезвители есть уже в 19 городах

Проблемой возрождения спецвытрезвителей в России озаботились несколько лет назад.

В конце декабря 2020 года был принят федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения» и «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О полиции». Органы государственной власти субъектов получили полномочия создавать вытрезвители на основе государственно-частного партнерства, а сотрудники полиции — доставлять туда граждан, находящихся в состоянии опьянения.

Создание вытрезвителей на базе государственно-частного партнерства предоставляет регионам возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения.

На данный момент такие учреждения открыты в 19 городах страны.

Общероссийская статистика показывает, что количество преступлений, связанных с распитием спиртных напитков, за последние девять месяцев возросло почти на 35%. Ежегодно от употребления алкоголя умирает более 50 тысяч трудоспособных граждан. При этом более восьми тысяч погибают на улицах от переохлаждения. В 2021 году спецпомощь была оказана более 48 тысячам граждан.