Учитель физики из Севастополя победила во Всероссийском конкурсе топблогеров

Конкурс проходил с марта 2021 года по ноябрь 2022-года. Всего в нем соревновались 32 тысяч участников со всей страны, из них победителями стали только 29.

Команда Е.Бойко из севастопольской школы №6 стала лучшей в номинации «Школьный паблик».

«Радостно, что наша команда победила. Столько времени, бессонных ночей над работой финального кейса. Честно? Было очень трудно! Потому что мы соревновались с профессиональным своего дела : блогерами и маркетологами. Но ничего невозможного нет! Принимайте участие и выигрывайте!», — прокомментировала свой успех Е.Бойко.

«ТопБлог» – это образовательный проект платформы «Россия – страна возможностей», где ведущие блогеры и эксперты обучают всех желающих развивать свои социальные сети и создавать вовлекающий контент.