Объявлены получатели грантов на развитие туристической инфраструктуры

Победители получат деньги на оборудование для дайвинга, яхтенного спорта, создание интерактивных экскурсий-квестов, туристических веб-приложений и прочего. Заявки предпринимателей на предоставление гранта оценивала комиссия, в которую вошли представители муниципалитетов, бизнеса и органов власти.

После презентации своих проектов конкурсанты ответили на уточняющие вопросы членов комиссии.

«По итогам заседания и анализа заявок вынесено решение о пяти победителях конкурса. Очень рада, что представители бизнеса города подготовили большое количество социально значимых проектов. Желаю успехов нашим предпринимателям и поздравляю с победой», – отметила начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.

Победителями стали три индивидуальных предпринимателя, а также копании «Балаклавамаринцентр» и государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымский туристский центр».

Напомним, в рамках предыдущих конкурсных заседаний по предоставлению грантов на развитие инфраструктуры туризма уже поддержано 14 проектов.

Грантополучатели реализуют проекты по развитию театрализованных экскурсий, обустройству партизанских маршрутов, формированию экскурсий с дополненной реальностью, созданию платформ для мобильных приложений, приобретению оборудования для туристских центров, пунктов проката, создание детских игровых комплексов и так далее.

Кроме того, 23 ноября стартовал новый этап приема заявок на грантовый конкурс по развитию инфраструктуры туризма. Условия участия размещены на официальном сайте Ростуризма, сообщает пресс-служба управления туризма.