Маршрутка въехала в стоящие на светофоре легковушки

Примерно в 13 часов 25 ноября на проспекте Октябрьской Революции, в районе остановки «Улица Колобова» произошло ДТП: топик, следующий по маршруту №16, въехал в спокойно стоящие на светофоре легковушки — «Ниву» и «Солярис».

Как сообщила «Севастопольской газете» очевидец, салон маршрутки был переполнен пассажирами, большая часть из которых, вопреки правилам пассажирских перевозок, ехали стоя.

В результате столкновения пострадали четверо пассажиров топика, а также ребенок, ехавший в «Солярисе»: этот автомобиль оказался зажат между маршруткой и «Нивой».

Интересно, что при проверке документов водителя маршрутки выяснилось, что отметка врача у него в маршрутном листе датирована завтрашним числом.