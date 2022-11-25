Крыму выделили 2 млрд рублей на ремонт дорог

Из резервного фонда кабмина РФ на ремонт дорог в Республике Крым будет направлено 2 млрд рублей. Такое распоряжение подписал 22 ноября председатель правительства Михаил Мишустин.

Дополнительное финансирование позволит отремонтировать 16,1 км межмуниципальных дорог, а также улицы и дороги общей протяженностью 41,5 км в 50 населенных пунктах, в числе которых Керчь, Ялта, Феодосия, Саки, Белогорск и другие. Работа будет идти в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

Направить в 2022 году дополнительные средства на реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог правительству РФ поручил Президент по итогам совещания по социально-экономическому развитию Республики Крым и Севастополя.

Росавтодор должен перечислить эти деньги бюджету Республики Крым в месячный срок, говорится в распоряжении.