Фонду «Моя история» не удалось получить с реставратора Анатолия Туманова больше назначенного судом

Апелляционный суд Севастополя не удовлетворил иск Фонда «Моя история» о взыскании 200 тысяч рублей судебных издержек в качестве компенсации за ранее проигранный реставратором судебный процесс.

Напомним, что в мае 2020 года А.Туманов инициировал судебный процесс к руководству Государственного историко-археологического заповедника «Херсонес Таврический» и гуманитарному фонду «Моя история» с требованием снести конструкции, возведенные у нового входа неподалеку от башни Зенона. Он доказывал, что новодел имеет очевидные признаки капитального строения, что недопустимо с точки зрения закона.

Тогда суд завершился не в пользу истца. В качестве продолжения истории Фонд попытался получить с проигравшего компенсацию за понесенные судебные издержки 200 тыс рублей.

Однако Гагаринский суд расценил эти претензии, как излишние, и ограничился решением о выплате 60 тысяч рублей.

В середине августа А.Туманов получил извещение о поданном фондом апелляционном иске на возмещение оплаты якобы недополученных средств. Состоявшийся 1 ноября апелляционный суд новый иск фонда, к радости А.Туманова, не удовлетворил. Об этом реставратор написал на своей страничке Вконтакте.

— Хочу добавить, что мои требования судом первой инстанции отклонены, но имеется и положительный момент в том решении, где говорится, что оспариваемая конструкция «в дальнейшем по окончании фестиваля (оперно-балетного – ред.) в 2024 году подлежит демонтажу». Так что, осталось немного подождать и Херсонес должен очиститься от всей этой уродующей скверны. Ведь, не только эта конструкция с макетом Херсонеса сооружена в рамках фестиваля, но и все, так называемое, благоустройство древнего городища, — написал реставратор.