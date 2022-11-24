Строить и содержать детские лагеря — дорогое удовольствие

На строительство новых и модернизацию возвращенных в собственность Севастополя детских оздоровительных лагерей у города денег нет. Об этом говорится в ответе директора департамента образования и науки Севастополя Ларисы Сулимы на запрос общественной организации «Блокпост Севастополь».

Активисты неоднократно интересовались возможностью дополнительного финансирования действующих пришкольных и строительства новых лагерей, а также судьбой переданного в городскую собственность детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) «Батилиман».

Денег на содержание пришкольных лагерей недостаточно

По данным департамента образования на территории Севастополя расположено 66 образовательных организаций, шесть из которых частные.

Ежегодно в июне-июле в 23 учебных учреждениях города проводится государственная итоговая аттестация. По закону, школьные помещения, используемые для проведения экзаменов, должны быть закрыты и опечатаны. Поэтому открыть летние оздоровительные лагеря возможно лишь на базе 37 школ.

Но, летние пришкольные оздоровительные лагеря можно открыть только при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и наличии необходимых денежных средств, предусмотренных бюджетом на их содержание, но количество бюджетных денег на эти нужны в Севастополе ограничено.

Денег на реконструкцию ДОЛ «Чайка» нет

Детский оздоровительный лагерь «Чайка» был передан в собственность Севастополя в 2021 году. Его имущество тогда закрепили за региональным детским оздоровительным центром «Планета детства», но для отдыха и оздоровления детей второй год подряд его не используют из-за отсутствия финансирования на модернизацию и реконструкцию лагерной инфраструктуры.

Блокпостовцы просили ускорить передачу детского лагеря «Батилиман» в собственность города с дальнейшим его объединением с лагерем «Чайка». Выяснилось, что ДОЛ «Батилиман» находится на земельном участке военного городка БАТ-1, принадлежащем МО РФ. «Таким образом, вопрос о передаче из федеральной собственности в собственность Севастополя имущественного комплекса военного городка БАТ-1 с его дальнейшим объединением с ДОЛ «Чайка» возможно только после получении финансирования на реконструкцию и ремонт этих детских лагерей», — сообщили в депобразования.

На строительство новых детских лагерей нужно много земли и денег

Чтобы построить новый оздоровительный лагерь для отдыха 50 тысяч детей в год, по нормативам необходимо предусмотреть не менее 4 кв.м на одного отдыхающего.

Департамент образования на примере Международного детского центра «Артек», максимальная вместимость которого в летний период составляет 6621 человек, объяснил, сколько нужно для нового лагеря земли и денег. «Артек» занимает 219 га, включает в себя 10 лагерей и 7 км оборудованных пляжей.

В ответе говорится, что для новых оздоровительных лагерей «нужны деньги на проектирование и строительство, которые значительно превышают суммы, предусмотренные в бюджете города». Чиновники напомнили общественникам, что Севастополь является высокодотационным субъектом, поэтому предложения подобного рода в настоящее время вообще не рассматривается.

Ответы из департамента образования были подписаны Л.Сулимой в начале ноября, к концу месяца стало известно, что она покидает правительство Севастополя, а накопившиеся вопросы в сфере образования придется решать новому руководителю.

Напомним, что в этом летнем сезоне департамент образования обещал, что в детских оздоровительных лагерях отдохнут 4827 севастопольских детей, кроме того, будут закуплены 1994 путевки для отдыха в крымских лагерях. На эти нужды было выделено 177 млн рублей. В рамках государственного распределения средств — еще 91 млн руб. На закупку путевок в лагеря республики Крым — почти 75 млн рублей и более 2 млн рублей было выделено на оздоровление детей в пришкольных лагерях.

При этом, в 2022 году была изменена система распределения бюджетных путевок: 60% отдали одаренным и талантливым детям, семьям-льготникам досталось только 35%, оставшиеся 5% путевок были предназначены детям военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

При этом заранее подать заявку на путевку стало нельзя. Нововведения породили огромные родительские очереди у Гагаринской администрации. Некоторые даже ночевали у здания, чтобы подать заявку в живой очереди первыми.