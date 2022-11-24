Прокуратура взяла на контроль расследование о сожженных венках

Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы вечером 22 ноября. Установлено, что ранее судимая местная жительница 1982 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, имея умысел на осквернение постамента Вечного огня у Мемориала на центральной площади города, испытывая вражду в отношении защитников Севастополя периода Великой Отечественной войны, демонстративно сожгла два памятных венка, бросив их в Вечный огонь. В результате возгорания расплавленный пластик попал на элементы газовой горелки.

24 ноября 2022 года в отношении женщины органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье «вандализм».

Прокуратурой будет дана оценка законности принятого решения, правильности квалификации преступного деяния. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль прокурором Севастополя Максимом Жуком.