О сожженных венках у мемориала доложат руководителю Следственного комитета

Следком инициирует передачу материалов по вандализму в Севастополе в свое производство.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о факте вандализма на одном из мемориалов Севастополя.

Накануне пьяная 40-летняя женщина на пл.Нахимова бросила в Вечный огонь два венка, возложенных к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Венки сгорели.

В настоящее время по данному факту органами полиции проводится проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву оперативно доложить по происшествию.