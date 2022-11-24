На «Тавриде» временно изменят схему движения

На восьмом участке трассы «Таврида» 28 ноября с 12.00 будет временно изменена схема движения. Об этом предупредили в Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

– Обращаем особое внимание на выезд из Инкермана, имеющий преимущество (главный). Транспортные средства, направляющиеся из Севастополя в Симферополь и обратно, должны будут уступить дорогу, – сообщили в ведомстве.

Как сообщается, временные изменения необходимы для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта по муниципальным и смежным межрегиональным маршрутам.

Кроме того, севастопольцев и гостей информируют, что движение в Инкерман и обратно будет осуществляться в этот день под путепроводом.