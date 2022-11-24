Марина Саушкина — водитель года

В первых числах ноября в Сочи состоялся V конкурс водительского мастерства «Водитель года», в котором севастопольский водитель автобуса Марина Саушкина заняла третье место в одной из номинаций.

Для М.Саушкиной — это далеко не первый конкурс, в 2019 и 2020 году она участвовала в региональном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России» и стала победителем. В 2022 году приняла участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса» в Санкт-Петербурге, а в конкурсе «Автослалом-2022» заняла второе место в номинации «Автоледи».

Всего же на ее счету — участие более, чем в 20 различных конкурсах. М.Саушкина говорит, что соревноваться ей нравится, она сама находит, где и когда проводится тот или иной конкурс и сама же заявляет о своем желании участвовать, конечно же, представляя городской департамент транспорта и автопредприятие, в котором трудится уже четыре года — ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова».

Правда, едва она начала работать в Севастополе, с проведением конкурсов все усложнилось. То эпидемия коронавируса случилась, потом аэропорты закрыли. Но когда появилась возможность поехать в Сочи на «Водитель года», даже не раздумывала.

Оказывается, раньше этот конкурс назывался «Лучший водитель Южного федерального округа», но в связи с поступлением заявок даже из Хабаровска, категорию конкурса пришлось расширить до всероссийского. Всего в этом году в «Водителе года» состязались почти 70 человек. Конкурс проводился по трем номинациям, соответствующим габаритам автобусов: малый, средний и большой.

М.Саушкина выступала в «большом» классе, на ЛиАЗе. Конкурс продолжался два дня и включал теоретическую и практическую части. Последняя заключалась в фигурном вождении автобуса, когда оценивались скорость и точность прохождения трассы.

Водитель из Севастополя показала один из лучших результатов и заняла 3 место среди 16 участников своей номинации.

М.Саушкина искренне удивилась вопросу о призах и подарках:

— Я для себя участвую, работала бы в другой организации, соревновалась бы там. Мне это нравится.

Она пояснила, что является профессиональным инструктором по вождению с двадцатилетним стажем и даже имеет официальное звание «Лучший инструктор Республики Татарстан», которое она получила у себя на родине — в Казани.