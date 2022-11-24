Квалификацию по новым правилам повысили пока 8% экскурсоводов

Первые пятьдесят севастопольских экскурсоводов повысили свою профессиональную квалификацию и получили соответствующие удостоверения о готовности водить экскурсии по установленным на федеральном уровне правилам.

Торжественной вручение документов состоялось 24 ноября в Туристско-информационном центре Севастополя.

Обучение в рамках госпрограммы, то есть бесплатно для экскурсоводов, проходило с 1 по 11 ноября на базе Севастопольского государственного университета.

По словам начальника Управления по туризму Ларисы Остапенко, в прошлом году обязательное повышение квалификации коснулось специалистов гостиничного сектора, в этом настал черед экскурсоводов и переводчиков.

Пна территории Севастополя сейчас работают примерно 600 экскурсоводов, то есть обязательное обучение пока прошли чуть более 8%.

Притом, что на вручение удостоверений почему-то пришли всего одиннадцать из пятидесяти, большинство из которых — люди с явно солидным профессиональным опытом.

Именно поэтому сразу возник вопрос о практической нужности такого обучения.

Однако Л.Остапенко объяснила, что за время учебы экскурсоводы пополнили свои знания ценной информацией правового содержания и вопросами обеспечения безопасности.

Но этим все не ограничилось – в учебных аудиториях им преподали некоторые методические вопросы: как по новым требованиям правильно поставить группу или грамотно донести экскурсионный материал.

На вопрос, по какому принципу были выбраны первые пятьдесят экскурсоводов, Л.Остапенко ответила, что, исходя из добровольных заявлений, никакого конкурсного отбора не было.

– После прохождения обучения наши специалисты могут спокойно пройти аттестацию и заниматься своей деятельностью в соответствие с федеральным законодательством, – сказала Л.Остапенко, уточнив, что аттестация для каждого экскурсовода проводится раз в пять лет.

В нашем случае, аттестация должна быть проведена до 1 июля 2023 года, до этого разрешено работать по старой схеме, но с 1 июля начнутся проверочные действия, правда порядок их проведения еще только разрабатывается.

– С 1 июля 2023 года ведение экскурсионной деятельности будет невозможно без обязательной аттестации, она введена в том числе для контроля экскурсионных текстов, которые должны соответствовать разработанным методологами материалам. Очень часто бывает, что экскурсоводы рассказывают какие-то свои истории и легенды, которые не соответствуют действительности. Аттестация позволяет эту информацию структурировать, – продолжила руководитель.

По ее словам, со следующего года планируется провести проверочные действия для понимания эффективности работы экскурсоводов.

Правда, порядок проведения проверки еще в стадии разработки.