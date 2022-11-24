Коды 80, 81, 84 и 85 закрепили на госномерах автомобилей в новых регионах РФ

МВД закрепило коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах автомашин из вошедших в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Соответствующий приказ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает ТАСС, в документе дополнен перечень цифровых кодов регионов РФ, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении, строками следующего содержания: «Донецкая Народная Республика — код 80, Луганская Народная Республика — код 81, Херсонская область — код 84, Запорожская область — код 85».

Кроме того, этим приказом коды 88 и 94 транспортных средств закрепляются за территориями, находящимися за пределами РФ и обслуживающимися органами внутренних дел РФ.

30 сентября в Кремле прошла торжественная церемония, во время которой президент России Владимир Путин подписал с главами регионов договоры о включении территорий в состав РФ. Позднее Госдума и Совет Федерации одобрили законы о ратификации этих договоров, а также федеральные конституционные законы о принятии четырех регионов в состав России. После этого президент подписал конституционные законы о принятии в состав России новых территорий.