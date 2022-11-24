Энергетическая безопасность Севастополя под контролем

Электроэнергетические предприятия города к осенне-зимнему сезону 2022-2023 готовы. Планируется построить новые трансформаторные подстанции для Фиолента и Северной стороны и модернизировать старые.

В Севастополе провели заседание Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения города, на котором присутствовали представители департамента городского хозяйства, управления по промышленной безопасности, Севтеплоэнерго, Севастопольэнерго, 102-й электросети МО РФ.

Был заслушан отчет управления по промышленной безопасности о готовности технических возможностей предприятия для предотвращения нарушений электроснабжения и ликвидации его последствий. Выяснилось, что все материально-технические средства для аварийного запаса оборудования и материалов сформированы в полном объеме.

Представители Севастопольэнерго и 102 ПЭС рассказали о работе с незаконно подключенными к электросетям потребителями и об увеличении резервного питания для вышек телефонной связи с 1,5 до 4 часов на случай аварийной ситуации.

Представители Севтеплоэнерго доложили, что на 18 ноября готовность Севастопольской ТЭЦ к отопительному сезону оценивалась в 70%. Проблемы на предприятии должны устранить до 31 декабря 2022 года.

Кроме этого для бесперебойной работы энергосистемы города решено разработать и утвердить положение об оперативно-технологическом взаимодействии между ведомствами.

Разработан базовый сценарий развития городской энергосистемы

Проблему энергобезопасности Севастополя, население которого за последние годы увеличилось в разы, 23 ноября обсуждали в Москве: губернатор Михаил Развожаев встретился с министром энергетики Николаем Шульгиновым.

«На период до 2026 года у нас есть базовый сценарий развития электроэнергетического комплекса», — написал М.Развожаев в своем телеграм-канале.

В Севастополе уже давно назрела проблема с технологическим присоединением новых объектов инфраструктуры к сетям электроснабжения. Особенно это актуально для отдаленных районов. Планируется построить новые трансформаторные подстанции для Фиолента, а также Любимовки и Андреевки на Северной стороне, модернизировать имеющиеся.

В настоящий момент заканчивается проектирование ПС «Нахимовская», которая будет построена на территории между существующей подстанцией «Севастополь» и заводом железобетонных изделий на ул.Чернореченской. Ее планируют подключить к Балаклавской ТЭС.

Идет работа по подготовке к поэтапной модернизации уже существующей транзитной высоковольтной линии 110 кВ «Севастополь – Ялта – Лучистое» с увеличением ее пропускной мощности. М.Развожаев напомнил, что для минимизации воздействия на окружающую среду, по согласованию с Минэнерго, линию проведут по существующей трассе ЛЭП, а не по заповедным севастопольским лесам.