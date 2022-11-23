Врачи из ДНР и ЛНР сдают экзамен для разрешения работать в РФ

Около 1200 специалистов из республик Донбасса изъявили желание работать в медицинских и фармацевтических организациях Российской Федерации, сообщили в Росздравнадзоре.

По состоянию на 20 ноября в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения обратилось 1170 специалистов из ДНР и ЛНР для получения разрешения на работу на территории РФ. 803 кандидата допущены к сдаче специального экзамена, остальные претенденты пока собирают недостающие документы.

Большинство специалистов планируют осуществлять профессиональную деятельность в Москве и Московской области, Ростовской области, Республике Крым и Краснодарском крае, уточнили в Росздравнадзоре.