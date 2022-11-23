Улицу Толстого обещают озеленить

Многострадальную улицу Толстого, которая в ходе капитального ремонта лишилась около 500 зеленых насаждений, хотят озеленить. Об этом 23 ноября в телевизионном эфире сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

По ее словам, в следующем году планируется озеленить несколько улиц, и этим займется ГБУ «Парки и скверы».

— Денежные средства будут доведены до ГБУ уже в текущем полугодии, а на сайте Севприроднадзора мы разместим перечень улиц, которые будут озеленяться, — сказала Ю.Гаврилова.

По ее информации, намеченные к озеленению улицы выбирали на основании пожеланий муниципальных образований, то есть, исходя из пожеланий жителей. Первой в этом списке Ю.Гаврилова назвала улицу Льва Толстого.

— Были выбраны самые резонансные улицы, где желательно уже были проведены работы по реконструкции или ремонту. Чтобы не получилось так, что мы высадили зеленые насаждения, а потом пришли наши коллеги, выкопали их и стали проводить ремонтные работы, — сказала глава Сеприроднадзора.