Суд назначил два года ограничения свободы мужчине, собаки которого загрызли девочку

К двум годам ограничения свободы приговорен 54-летний мужчина, собаки которого в мае покусали 10-летнюю девочку. Ребенок скончался в медицинском учреждении.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, суд установил, что мужчина по месту жительства содержал двух собак породы ротвейлер. В середине мая 2022 года он выпустил животных из вольера во двор своего домовладения, куда вышла гостившая 10-летняя внучка его супруги. Животные напали на девочку, причинив ей несовместимые с жизнью травмы.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы», — цитирует сообщение прокуратуры ТАСС.

Уточняется, что мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Происшествие произошло 10 мая в поселке Советском. Как сообщали в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю, с полученными в результате нападений травмами девочка была госпитализирована в медучреждение, где скончалась во время операции. Следствием по факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело.