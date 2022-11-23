Собутыльник с кладбища оказался разбойником

Севастопольские оперативники задержали подозреваемого в разбое мужчину. По версии полиции, злоумышленник, угрожая ножом, открыто похитил смартфон у своего собутыльника.

Предварительно установлено, что вблизи старого городского кладбищ на ул.Пожарова нетрезвый 37-летний местный житель познакомился с мужчиной и его подругой. Компания решила употребить спиртные напитки. Во время застолья мужчину привлек смартфон нового знакомого. Он достал из кармана нож и с угрозами потребовал отдать телефон. Опасаясь за свою жизнь, горожанин выполнил требование злоумышленника, а на следующий день обратился в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали 40-летнего подозреваемого. Он рассказал, что спрятал похищенный смартфон в одной из могил.

Подозреваемый задержан, за разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы.