Школа №48 борется за звание самой лучшей школьной столовой России

В финале Всероссийского конкурса в номинации «Лучшая столовая городской школы» севастопольская общеобразовательная школа №48 заняла почетное третье место и продолжит борьбу за звание лучшей школьной столовой в суперфинале.

Победителей объявили 22 ноября в Уфе.

«На протяжении двух дней более 400 конкурсантов из 75 регионов страны соревновались в финальных испытаниях, включающих в себя: «выставку тематических столов «Школьное питание 3.0», индивидуальное соревнование поваров «Кулинарный батл», блиц-турнир «Три вопроса родителей организаторам питания в школе» и квест-практикум «Безопасный пищеблок», — сообщила пресс-служба департамента образования Севастополя.

Теперь команде из Севастополя предстоит пройти суперфинал, который состоится 23-24 ноября в Москве на площадке Общественной палаты Российской Федерации.