Приступили к компенсационным посадкам вместо вырубленных на трассе «Таврида»

В этом году Севприроднадзор начал первые компенсационные посадки зеленых краснокнижных насаждений вместо вырубленных при строительстве севастопольских этапов трассы «Таврида».

Об этом 23 ноября в телеэфире сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

— При строительстве трассы «Тавриды» не было иного варианта, чем продолжить трассировку так, что необходима была вырубка зеленых насаждений, — напомнила руководитель экологического ведомства.

Она пояснила, что в подобных случаях определяется природный состав вырубаемых деревьев. Если среди них есть краснокнижные, то заказчик проекта должен предусмотреть двукратную высадку растений и обеспечить уходные работы до их приживаемости.

– В ходе строительства «Тавриды» вырубались краснокнижные растения, поэтому нашим Севастопольским лесничеством были определены территории, куда возможно высадить такое количество краснокнижных растений, – сообщила глава Севприроднадзора.

По ее словам, тут не может быть каких-то хаотичных решений. Породный состав растений высаживается в местах, которые определены для этого лесным законодательством. Такие территории были определены, далее к работам привлекли "Дирекцию ООПТ и лесного хозяйства", и на основании разрешения, которое выдал Росприроднадзор на изъятие краснокнижных растений, было посчитано количество, которое необходимо компенсировать.

После этого был собран посевной материал, далее приступили к выращиванию посадочного материла.

— Я нередко вижу в комментариях, почему растения маленькие, почему это не делается заранее. Такие работы невозможно спланировать, для нас это всегда не самая приятная ситуация, мы не планируем таких вырубок. Когда уже понятно, сколько вырубается, тогда и приступаем к выращиванию посадочного материала, если это краснокнижные растения, — объяснила Ю.Гаврилова.