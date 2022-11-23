Пьяная женщина сожгла мемориальные венки в Вечном огне

Уничтожившая венки на Мемориале героической обороны Севастополя 1941-1942 годов женщина задержана. Ее действия могут быть квалифицированы как вандализм, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Очевидцем инцидента на пл.Нахимова стал мужчина, который сообщил о происходящем в полицию.

На место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, задержали женщину и передали наряду патрульно-постовой службы для дальнейшего разбирательства. Проведённое медицинское освидетельствование установило, что злоумышленница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее эта 40-летняя местная жительница уже привлекалась к уголовной ответственности за грабёж и публичное оскорбление представителя власти.

В действиях задержанной усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейскими опрошены очевидцы, изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.