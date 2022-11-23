Организаторы ЖСК «Дом у моря» обманули своих пайщиков

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 82 млн рублей под видом долевого строительства дома.

Под суд пойдут три участника организованной группы — граждане России 1977, 1976 и 1975 годов рождения. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и в мошенничестве при получении выплат, также в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемые с целью хищения денежных средств граждан под видом их участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: Севастополь, ул.Гавена, 7, создали жилищно-строительный кооператив «Дом у моря». С марта 2016 года по сентябрь 2019 года соучастники организовали функционирование кооператива в офисах на территории Ленинского района Севастополя. Пайщиков привлекали рекламными объявлениями и информацией, распространяемой через риелторов.

В результате им 63 гражданина передали участникам организационной группы в качестве паевых взносов в общей сложности более 77 млн рублей.

В действительности злоумышленники не могли и не намеревались выполнить взятые на себя обязательства по строительству дома и передаче потерпевшим жилых помещений, так как не имели правоустанавливающих документов на земельный участок по указанному адресу, проектной документации и разрешения на строительство.

Кроме того, они же с марта 2016 года март 2018 года представили через 12 граждан — держателей материнского капитала, неосведомленных об их преступных намерениях, заведомо ложные и недостоверные сведения об осуществлении строительства данного многоквартирного дома в территориальные органы Пенсионного фонда РФ. Обманув уполномоченных должностных лиц, они получили на банковские счета ЖСК «Дом у моря» средства материнского капитала на сумму более 5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорских проверок при взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по Севастополю. Расследованим занималось следственное управление УМВД.

В ходе предварительного расследования потерпевшими в рамках уголовного дела заявлены гражданские иски о взыскании с виновных лиц материального ущерба, причиненного преступлением. На автомобили и земельные участки обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело рассматривать Ленинский районный суд Севастополя, сообщила старший помощник прокурора города Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.