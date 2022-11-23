Лучший водолаз МЧС России — севастополец Денис Ефимов

«Быть водолазом может не каждый. Конечно, среда для человека непривычная. Но со временем привыкаешь. А результаты твоего труда стимулируют к новым достижениям», — так о своей работе рассказал пресс-службе ведомства Д.Ефимов. Он имеет несколько водолазных квалификаций: «водолаз 7 разряда», «водолаз сварщик-резчик», «водолаз-взрывник» и «оператор барокамеры». Кроме того, прошел подготовку и может выполнять работы на глубинах до 75 метров.

«Очень любил смотреть в детстве программу «Подводная одиссея Жака Кусто». И хотелось тоже окунуться в эту стихию. Так получилось, что во время прохождения воинской службы по контракту попал на должность водолаза — боевого пловца. Это была моя первая водолазная квалификация. Отучился, прошел курсы. После службы работал в АО «Морстрой» на строительстве гидротехнических сооружений. Один из товарищей посоветовал работу в МЧС, как раз требовались водолазы с опытом. Я подумал, пришел и не пожалел! В МЧС я уже 8 лет, с 2014 года», — рассказал водолаз.

Д.Ефимов — опытный высококвалифицированный специалист, способный четко и эффективно действовать в любых ситуациях. Среди его повседневных задач — аварийно-спасательные и другие неотложные работы, в том числе по помощи людям и предупреждению несчастных случаев на воде, поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

При участии Д.Ефимова обезврежены тысячи боеприпасов, среди которых артиллерийские снаряды, авиационные и глубинные бомбы, торпеды. На его счету только в этом году более 200 подводно-спусковых часов, а в целом за всю водолазную практику — 4 900.

К слову, севастопольские водолазы стабильно держат высокую профессиональную планку: в 2016 и в 2020 годах за ними также было признано первенство в соответствующей номинации «Созвездия мужества».