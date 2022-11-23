Из 12 сортов оливковых деревьев нужно выбрать два лучших

«Мы реализуем проект уже второй год, — рассказал проректор по инновационному и региональному развитию КФУ Виталий Дятел. — По итогам работы хотим получить два лучших сорта, оригинатором которых будет Крымский федеральный университет».

Ключевая задача ученых — выйти на промышленное масштабирование саженцев субтропических культур. Но, чтобы установить хозяйственное значение новых сортов, нужно определить потребительские свойства продукции, которая получается в результате переработки их плодов.

На экспериментальном поле КФУ произрастает порядка 500 деревьев 12 гибридных форм сортов «Кореджоло» и «Никитская крупноплодная». Из каждого получают масло для исследования. Его характеристики изучают методом газовой хроматографии и дегустацией.

Специалисты производят масло холодного отжима. Хроматограф позволяет узнать его жирнокислотный состав и определить, сколько полезных веществ содержит продукт. Главные показатели качества сорта: урожайность дерева и содержание масла в его плодах.

«Из 12 форм маслины мы выделим два наиболее перспективных сорта, которые внесем в реестр селекционных достижений. Это нужно сделать для внедрения собственных разработок в реальный сектор экономики», — отметил директор селекционно-питомниководческого центра субтропических плодовых культур КФУ Дмитрий Ермолин.

Исследование занимает четыре года. После каждого урожая эксперты анализируют масла, фиксируют, какая форма дала лучший результат. В 2024 году они выделят формы, из которых удалось произвести наиболее качественный продукт за все время исследования и которые смогут претендовать на звание новых сортов оливы.

Работа проводится в рамках реализации федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям» национального проекта «Наука и университеты», сообщила пресс-служба КФУ.