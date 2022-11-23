Хотят упорядочить работу с дельфинами

История с поиском в море выпущенных из дельфинария четырех дельфинов поставила перед Севприроднадзором ряд проблем. Об этом 23 ноября в ходе телеэфира сообщила руководитель ведомства Юлия Гаврилова.

– Мы участвовали в этой истории по поручению губернатора и еще потому, что очень много людей приняли эту ситуацию близко к сердцу, – сказала руководитель Севприроднадзора.

По ее словам, поиски дельфинов привели к объединению усилий многих людей, в том числе волонтеров АНО «Безмятежное море», специалистов Карадагской биологической станции, природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, Управления ветеринарии, крымских коллег, которые занимаются аналогичной деятельностью.

– Мы не преследовали цель найти и извлечь дельфинов из их естественной среды, наша задача была — отследить, что с ними происходит сейчас. Если бы животные были на мелководье, с признаками нездоровья, то в этом случае у нас было все готово для оказания экстренной помощи, – сказала Ю.Гаврилова.

Она подтвердила, что среди обнаруженных погибших животных в границах от Севастополя до Кара-Дага наши дельфины обнаружены не были.

Она также сообщила, что в процессе общения с вышеназванными структурами выяснилось существование нескольких организационных сложностей по оказанию помощи афалинам, которые занесены в Красную книгу России.

– Все действия с этими животными юридически сложны, нужно иметь определенные разрешения и подтверждения квалификации. Поэтому мы организовали у себя на площадке Севприроднадзора «круглый стол», куда пригласили представителей перечисленных структур. Волонтеры из «Безмятежного моря» выступили с докладом. У них весьма серьезный подход к работе, но им нужна помощь, в том числе юридическая. Сейчас мы услышали проблематику, думаем над этим и постараемся эту работу упорядочить, – сказала Ю.Гаврилова.

Она сообщила, что если выяснится, что дельфины из дельфинария выжили в естественной среде, это будет уникальный случай.