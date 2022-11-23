Часть премий подчиненные перечисляли начальнице

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора бывшему директору ГБУ «Региональный центр информатизации и оценки качества образования». Она обвиняется в растрате бюджетных средств.

Следствием и судом установлено, что с мая 2019 года по май 2020 года подсудимая, зная размеры экономии фонда оплаты труда, используя свое служебное положение, устанавливала размер премиальных выплат работникам учреждения, после чего требовала от них часть полученных денег перечислить на ее банковскую карту. Всего ею было присвоено более 340 тысяч рублей, тем самым департаменту образования и науки города причинен имущественный вред в крупном размере.

Уголовное дело возбуждено по материалам сотрудников УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и прокуратуры Севастополя.

Суд пришел к выводу о виновности подсудимой, назначив ей наказание в виде штрафа. Приговор в законную силу еще не вступил.