Список объектов госпрограммы для сдачи в 2022 году будут корректировать

В Севастополе в 2022 году планировалось сдать рекордное количество объектов госпрограммы. Но по некоторым из них есть риски, что подрядчики в срок не уложатся.

Об этом редакции «Севастопольской газеты» сообщили в АНО «Дирекция по информационно-аналитическому сопровождению государственной программы Российской Федерации «Социально-экономической развитие Республики Крым и Севастополя» (АНО «ДИАС ГП»).

В дирекции сослались на информацию, озвученную правительством Севастополя на совещании по вопросам реализации госпрограммы, которое прошло 11 ноября под председательством заместителя министра Минстроя России Вадима Васильева. «В настоящее время правительством Севастополя проводится переоценка и уточнение перечня объектов и мероприятий, по которым имеются риски своевременного завершения в 2022 году», — сообщили в дирекции госпрограмм.

25 объектов и еще 10

Напомним, что при встрече в президентом РФ Владимиром Путиным 2 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев докладывал «о федеральной целевой программе — нашем главном инструменте развития». По словам губернатора, все стройки идут ритмично.

«Это значит, что к концу года мы планируем стопроцентное освоение всех мероприятий, а мы должны ввести 35 объектов в этом году. Сейчас как раз идет финальная стадия — приемки и так далее. Здесь мы рассчитываем полностью всё выполнить», — пообещал М.Развожаев президенту.

В августе, докладывая вице-премьеру Марату Хуснуллину, М.Развожаев говорил о 25 объектах.

«В прошлом году за все время существования программы мы ввели в эксплуатацию рекордное количество объектов — 19. В этом году перед нами стоит еще более ответственная задача — завершить работы на 25 объектах», — прокомментировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Про зону рисков в 2022 году тогда речь не шла.

Еще 10 объектов госпрограммы на сдачу — это те, что остались несданными в 2020 и 2021 годах.