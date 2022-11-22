Расширен механизм поддержки индустриальных парков

Правительство РФ увеличило размер компенсации, предоставляемой регионам и инвесторам на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры индустриальных парков и технопарков.

В первую очередь с 50 до 75% увеличен размер таких компенсаций для управляющих компаний частных парков. Одновременно расширен перечень возмещаемых расходов для управляющих компаний промышленных парков государственной формы собственности. Теперь в этот перечень включены затраты на финансовое обеспечение уплаты основного долга и процентов по кредитам, взятым управляющими компаниями.

Кроме того, вдвое увеличен максимальный объем подлежащих возмещению затрат регионов на создание и развитие инфраструктуры парков как государственной, так и частной формы собственности. Теперь он будет достигать 30 млн рублей на 1 га общей площади территории индустриального парка и 120 тысяч рублей на 1 кв. м общей площади зданий технопарков.

«Рассчитываем, что эти изменения позволят укрепить развитие промышленных и технопарков, нарастить производственный и технологический потенциал, открыть дорогу большему числу перспективных проектов и повысить уровень жизни наших граждан в регионах, где они реализуются», — отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 21 ноября.

Индустриальные парки и технопарки — это специальные площадки, подготовленные для реализации производственных проектов. На их территории создаются условия для обеспечения быстрого запуска производства, тестирования новых технологий и выведения товара на рынок.

«Гераклид» почти готов

В Севастополе в районе бывшего мусоросжигательного завода с 2020 года строится индустриальный парк. Ввести в эксплуатацию индустриальный парк «Гераклид» директор департамента экономического развития города Денис Профатилов обещает в начале 2023 года. В настоящий момент его готовность 90%.

Индустриальный парк «Гераклид» строится на трех земельных участках общей площадью около 78 га. Подрядчик подготовит площадку и создаст для этого всю инженерную инфраструктуру. После ввода в эксплуатацию парка он перейдет под управление АО «Корпорация развития Севастополя», которая проведет конкурс среди потенциальных резидентов.

В настоящее время разместить производство в «Гераклиде» выразили желание 39 потенциальных резидентов.