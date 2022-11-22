Проводят курсы первой медицинской помощи

В исполкоме Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» прошло практическое занятие по программе обучения «Курсы сестринского дела. Навыки первой медицинской помощи для волонтеров».

Его провели главный врач Севастопольской инфекционной больницы, депутат заксобрания Инга Матяж и врач-реаниматолог Юрий Жуков, сообщили в персс-службе регионального отделения ЕР.

Курсы в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» проводятся в субъектах РФ, чтобы подготовить волонтеров для помощи медучреждениям, спасающих раненых в боевых действиях.

Принять участие в подготовке могут все желающие. Теорию объяснят на сайте Высшей партийной школы: https://vpsh.er.ru/education/course/212. После теоретического обучения — нужно пройти практические курсы. Записаться на них можно с 14.00 до 18.00 с понедельника по пятницу по телефону +7(978) 668-30-60.