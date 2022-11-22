Над Севастополем сбили пять беспилотников

Информацию об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов опубликовал в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Укронацисты опять пытались атаковать нашу Балаклавскую ТЭС. Наверное хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили 7 лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. Не получилось. Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА. Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет», — объяснил причину громких звуков работы ПВО над городом губернатор.

По его словам, «сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности».

Первый раз Балаклавскую ТЭС БПЛА атаковали в ночь на 27 октября. Повреждения тогда были минимальны.