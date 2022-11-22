На катера и паром билеты продают в «едином окне»

Департамент транспорта отчитался о новшествах на пл.Захарова, которые должны ликвидировать очереди на катера и паром.

Логистику движения пассажиров и транспорта при посадке-высадке изменили, а работу касс организовали по принципу «единого окна». Теперь пассажиры, купив билет заранее, могут воспользоваться любым видом транспорта — катером или паромом.

Если раньше билеты приобретались непосредственно перед посадкой на катер, теперь кассы отдалены от зоны посадки, что, по мнению департамента транспорта, «исключает накопление пассажиров на причале». Одновременно работают три кассы. Также на линии «Графская – Северная» установлены мобильные терминалы продажи билетов.

В департаменте транспорта считают, что предпринятые меры снизят время посадки на катер с 10 до 2 минут.

На пл.Захарова вдвое увеличена зона для автотранспорта, ожидающего паром. Заезд-выезд на паром теперь осуществляется по двум полосам. Со стороны пл.Захарова на въезде на паром одновременно проводится продажа билетов и досмотр. На причале нанесена специальная разметка, которая должна помочь ориентироваться водителям.

Жители Северной оценили новшества

После суток работы причалов в новом режиме, северяне откровенно высказались в социальных сетях, что они думают об оптимизации:

«Упростили? Была одна очередь и досмотр, теперь три очереди. Нет чтоб поставить для ЕГКС терминал, мигнул зеленым глазом и сразу в катер».

«Утром на Захарова работало три кассы, первая на паром билеты продавала, а вторая и третья на катер. О каком едином окне вы говорите? При этом кассы не подписаны и была неразбериха. Человек отстоял в очередь во вторую кассу, а ему говорят на паром в первую. В итоге он перешёл в очередь в первую кассу и на паром не успел!»

«Двое продают билеты, двое их рвут, один дорывает, два-три — досматривают. Цирк!»

«У меня сегодня после человека, который рвал билетик был человек, который проверял, что билетик оторван».

«Все в шоке от такой оптимизации».

Где катера?

Новые катера должны были построить для Севастополя к маю 2021 года. Но сроки госконтракта были сорваны из-за санкций — иностранные поставщики отказали в поставках оборудования судостроительному заводу.

Так как новых катеров ждать пока не приходится, департамент транспорта принял решение отремонтировать старые. В октябре катера «Молодежный», «Григорий Овчинников», «Персей», «Норд», «Плутон» и паром «Адмирал Лазарев» заведены в док. Работы должны завершить под Новый год, а пока на маршрутах ощущается явная нехватка катеров.