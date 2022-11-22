Коммунальные тарифы подняли в среднем на девять процентов

С 1 декабря в Севастополе, как и во всей России, произойдет увеличение тарифов на коммунальные услуги.

Делается это в соответствии с постановлением правительства РФ от 14.11.2022 №2053 о переносе планового изменения тарифов с июля 2023 года на декабрь 2022 года.

Документом утвержден индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, который составил 9,0% с 1 декабря. Это означает, что совокупная плата граждан за коммунальные услуги (отопление, водо-, газо-, электроснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами) в каждом месяце, начиная с декабря 2022 года не должна быть выше платы в ноябре 2022 года более чем на 9,0% (при сопоставимом объеме потребления коммунальных услуг).

Новые тарифы уже установлены, сообщили в управлении по тарифам города Севастополя.

Рост тарифов с 1 декабря запланирован в следующем размере:

— теплоснабжение (ГУПС «Севтеплоэнерго») — на 8,0% (размер тарифа составит 2 826,55 руб./Гкал);

— водоснабжение (ГУПС «Водоканал») — на 10,4% (размер тарифа составит 48,62 руб./куб. м);

— водоотведение (ГУПС «Водоканал») — на 10,5% (размер тарифа составит 31,81 руб./куб. м);

— газоснабжение (ПАО «Севастопольгаз», ГУП «Севастопольгаз») — на 4,0% (размер тарифа составит 5 590,80 руб./1000 куб.м);

— электроснабжение (ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ») — на 9,0% (в соответствии с планом изменения цен, разработанным на федеральном уровне);

— обращение с ТКО (ООО «Благоустройство города Севастополя») — на 5,5% (размер тарифа составит 485,82 руб./куб. м, плата за 1 человека в месяц в МКД — 117,81 руб., в частном доме – 125,91 руб.).

Очередной пересмотр тарифов обещан 1 июля 2024 года.

Основная причина роста тарифов — повышение цен на энергоресурсы, величина которых формируется на федеральном уровне. Это оптовая цена газа для поставщика ГУП РК «Черноморнефтегаз» и оптовая цена на электрическую энергию. Также на увеличение тарифов влияет рост цен на товары и услуги, который складывается в России в целом и в Севастополе в частности. При этом тарифы для населения на теплоснабжение установлены ниже экономически обоснованного уровня, межтарифная разница компенсируется ГУПС «Севтеплоэнерго» за счет городского бюджета, напомнили в управлении.

Рост тарифов приведет к увеличению месячной квитанции за коммунальные услуги в типовой квартире (площадь 54 кв.м с двумя жильцами) на 263,55 рублей в месяц, подсчитали в управлении.

Один тариф снижен

На электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий, израсходованную для целей содержания общего имущества многоквартирных домов тарифы снижены. По сравнению с действующими в ноябре 2022 года тарифами снижение в декабре составит от 7,4% до 9,7%.