Двор на пр.Генерала Острякова, 242 — всем собственникам жилья пример

Жильцы комплекса, в который входят три дома (10 подъездов и 300 квартир) на пр.Генерала Острякова, 242, объединились, избрали собственную управляющую компанию и реализовали успешный проект.

На участие в конкурсе было подано более пяти тысяч заявок из 82 регионов страны по шести номинациям: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд», «Лучший двор».

Победителей определили на основании оценок экспертов и народного голосования. 10 ноября в Минстрое РФ подводили итоги и награждали победителей. Конкурс организован партией «Единая Россия» и направлен на повышение качества управления многоквартирными домами, поддержку активных и ответственных собственников, повышение грамотности жителей в жилищной сфере, сообщила пресс-служба министерства. По итогам конкурса подготовят сборник лучших практик.

Член жюри конкурса, глава комитета Законодательного собрания по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов отметил, что ТСЖ «Скальса» показало действительно эффективную и результативную работу по содержанию имущества и организации благоустройства двора.

На территории ТСЖ благоустроили двор и детские площадки с резиновым покрытием, организовали раздельный сбор мусора, экономное освещение подъездов, оборудовали удобные парковки. В товариществе имеется тренажерный зал, бесплатный для всех его жителей. Управление ТСЖ усилило систему безопасности: установлено 30 камер видеонаблюдения. В пустующем помещении цокольного этажа устроили бесплатный тренажерный зал и стоянку для велосипедов, в подъездах ежедневно проводится влажная уборка.

Не лучшая практика

Напомним, что похожий на всероссийский конкурс «Самый дружный двор» ежегодно проводится в Севастополе департаментом по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления с 2017 года. В рамках конкурса в 2022 году было запланировано благоустроить 50 дворовых территорий на общую сумму 75 млн рублей.

При этом отобранные еще в 2020 году по этой программе дворы по пр.Ген.Острякова, 90, ул.Блюхера, 22, ул.Хрулева, 12 до сих пор ждут благоустройства придомовой территории.