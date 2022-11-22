Директор департамента образования Севастополя пошла на повышение

Директор департамента образования и науки Севастополя Лариса Сулима назначена заместителем Председателя правления Российского движения детей и молодежи по региональному взаимодействию.

Об этом на своей странице в Телеграм-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Решение принято на координационном совете организации.

«Севастопольские идеи во многом передовые, особенно в плане патриотического воспитания. Уверен, что опыт, который Лариса Олеговна приобрела в городе-герое можно и нужно внедрять и в других регионах нашей страны», — написал глава города.

М.Развожаев анонсировал подведение 2 декабря итогов работы на коллегии, после чего взаимодействие с Л.Сулимой, по его словам, продолжится в новом качестве.

Напомним, что Л.Сулима назначена на должность директора департамента образования и науки Севастополя 1 января 2022 года.

За год своей работы в городе-герое она стала инициатором проведения в севастопольских школах еженедельных торжественных линеек, с поднятием государственного флага и пением государственного гимна. Впервые эту традицию ввели в марте 2022 года к Дню воссоединения полуострова с Россией, но решили сохранить и после праздника.