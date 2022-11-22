Аксенов опроверг слухи об эвакуации из Армянска

Эвакуация из Армянска — города на севере Крыма не проводится, информация о ней является фейком властей Украины, сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Ранее в проукраинских телеграм-каналах распространилась информация о якобы эвакуации из города Армянска из-за обстрелов со стороны Киева. Советник главы Крыма Олег Крючков назвал эти публикации вбросами, уточнив, что украинские ресурсы в этот раз создают фейки от лица российских солдат.

«Это фейки. Никакой эвакуации нет. Принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова. Убедительно прошу всех ориентироваться только на проверенные источники информации», — цитирует С.Аксенова ТАСС.

Глава Крыма отметил, что «враг делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове».

«Гарантирую, что мной по поручению президента [РФ Владимира Путина] 24 часа в сутки проводится работа по обеспечению гарантированной безопасности Крыма и крымчан. Ничего российскому Крыму как субъекту Российской Федерации не угрожает. И все заявления врагов по поводу того, что они будут в Крыму, — мы еще посмотрим, кто где будет летом и в какой речке купаться и отдыхать», — добавил С.Аксенов.