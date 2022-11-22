Административный корпус Первой горбольницы обещают отремонтировать в декабре

Капитальный ремонт административного здания Первой горбольницы выполнен на 30-40%, но сдать объект в эксплуатацию строители обещают до конца 2022 года.

Это их намерение подтвердил и.о.директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов, который 22 ноября ознакомился с ходом ремонта. Правда, с самого порога высказал ряд замечаний: площадка перед зданием не расчищена от строительного мусора, а на окнах не сделаны отливы, и зарядивший в этот день дождь грозит испортить свежеотремонтированный фасад.

Собственно, фасад и оконные блоки — это то главное, что на двухэтажном корпусе с цокольным этажом пока выполнено полностью. Внутренние работы — в полном разгаре, и кое-где пока нет даже междуэтажного перекрытия.

Строители уверяют, что на сроки сдачи это никак не повлияет. Тем более, что конструкции здания 1950-го года постройки — в отличном состоянии, и не требуют какого-либо усиления. Последнее подтверждено предварительно проведенным техническим обследованием.

По словам И.Ахмедова, контракт с подрядчиком ООО «Таврида-Проект» заключен чуть больше месяца назад. На сегодня выполнены основные демонтажные и часть монтажных работ. Так, демонтированы старые перегородки, что позволило увеличить количество помещений. Это важно, поскольку в здании расположатся больничные службы: бухгалтерия, планово-экономический отдел, отдел кадров, юридическая, контрактная и инженерные службы. То есть, никаких особых требований, как к лечебному учреждению, не предъявляются.

— Постараемся к новому году передать это здание пользователю, — не слишком уверенно пообещал И.Ахмедов, сославшись на заверения заказчика и наличии всех необходимых стройматериалов. Правда, он не исключил задержку на недельку-другую.

Насчет того, что меньше, чем за полтора месяца предстоит выполнить от 60 до 70% общего объема работ, нынешний руководитель капстроя ответил, что не хотел бы делать комплимент подрядчику, но минимизация мокрых процессов настраивает его на оптимизм.

— Мы предусмотрели в рамках документации облицовку стен и перегородок гипсокартоном, вся отделка будет проходить без мокрых процессов, что должно ускорить ремонт, — пояснил он.

На вопрос «Севастопольской газеты», успеется ли за тот же срок выполнить благоустройство, И.Ахмедов заверил, что подрядчик преодолеет все возникающие сложности. Ведь никакой высадки деревьев проектом не предусмотрено, а само благоустройство включает ремонт отмостки и формирование небольшой тропиночной сети с организованным выходом с территории.

Что касается инженерных сетей, в рамках ремонта производится частичная замена канализации, водопровода и теплоснабжения.

— На территории больницы есть небольшая старенькая котельная. Подразумевается ее будущая реконструкция. Но сегодня мы надеемся, что ее будет достаточно. По проекту был обычный тепловой пункт. На сегодня мы вносим изменения, подрядчик смонтирует индивидуальный тепловой пункт, который обеспечит равномерную теплоотдачу теплоносителя и подачу его в здание. В зависимости от того, как пройдет отопительный сезон, мы будем принимать дальнейшие решения, — ответил на вопрос И.Ахмедов.

По его словам, в настоящее время с руководством Первой горбольницы прорабатывается общая концепция развития медучреждения, независимо от перспективы строительства Больницы скорой медицинской помощи на хуторе Пятницкого.

— В рамках этой концепции предполагается строительство новых корпусов, однако до реализации этих намерений, старые больничные здания и помещения все равно будут ремонтироваться, — ответил на очередной вопрос И.Ахмедов, отметив, что объем работ определяет руководство больницы и департамент здравоохранения.

Как уточнил директор ООО «Таврида-Проект» Александр Соломатин, после заключения договора, подрядчик получил 50-процентный аванс в 18,4 млн рублей. Это позволило закупить все необходимые для ремонта материалы. В настоящее время идет замена внутренних перегородок, монтаж некоторых перекрытий, в ближайшее время планируется завершить «грязные работы» и в начале декабря перейти к чистовой отделке.

Ежедневно на объекте задействованы 25-30 человек, что по его словам, позволит выдержать сроки.