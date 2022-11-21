В парке победы заложили Аллею героев

В Севастополе в честь погибших участников специальной военной операции в студенческом сквере парка Победы высадили аллею из 65 кипарисов и туй.

Торжественное мероприятие организовала региональная благотворительная общественная организация «Мы — севастопольцы» по инициативе «Совета жен и матерей».

«Эта акция — не просто дань памяти погибшим. Она также направлена на то, чтобы морально поддержать жен и матерей воинов», — отметил управляющий региональной благотворительной общественной организацией «Мы — севастопольцы» Сергей Круглов.

Севастопольцы, погибшие в ходе специальной военной операции