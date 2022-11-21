Проезд по мосту на дороге Джанкой – Красноперекопск закрыт

Мост через Северо-Крымский канал на участке автодороги Таврида – Джанкой – Красноперекопск признали аварийным и закрыли для проезда и прохода, сообщили в «Службе автомобильных дорог Республики Крым».

Ограничение введено в связи с аварийным состоянием мостового сооружения, выявленного при диагностике и будет действовать с 18 ноября до окончания работ по капитальному ремонту мостового сооружения.

Как уточнили в ГИБДД, аварийное мостовое сооружение расположено вблизи села Победное, Джанкойского района, Республики Крым на участке автодороги 35K-001 Таврида – Джанкой – Красноперекопск км 109+432.

Участникам дорожного движения рекомендуется выбирать альтернативные маршруты движения и оптимальные временные промежутки для поездок на личном автотранспорте.