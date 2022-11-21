Преподаватель из Севастополя вышла в финал всероссийского конкурса

Задача конкурса — поиск, развитие и поддержка педагогов и перспективных команд образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы. Это площадка для поиска интересных ответов на вызовы, которые стоят перед системой дополнительного образования в России, а также раскрытия талантов.

Конкурс ведется по пяти направлениям: «Достижение целей в области устойчивого развития», «Профессиональное самоопределение детей и подростков», «Пятая четверть» (занятость детей и подростков в каникулярное время), «Развитие научно-технического творчества детей и подростков».

Как сообщила «Севастопольской газете» сама Е.Глеч, она выбрала последнее из предложенных направлений, что соответствует ее специальности — программирование на Java и «Искусственный интеллект», эти специальности она преподает школьникам с 7 по 11 класс. Узнала она о конкурсе от руководителя МАН Сергея Пасеина, настоятельно рекомендовавшего участвовать.

— Я зашла по ссылке, там оказались тесты по функциональной грамотности, математике и программированию. Задания содержали различные задачи, которые я выполнила и отправила, не особо понимая, что это за конкурс, — поделилась Е.Глеч. Но, как оказалось, это был уже второй этап, если считать, что первый — регистрация участников.

— Через некоторое время на мою почту пришло письмо, в котором сообщалось, что прошли финалы и я вошла в число девяти финалистов в своем направлении, — рассказала наша участница.

Она считает, что главной целью предложенных тестов было проверить, как человек ориентируется в различных аспектах своей деятельности и насколько он способен реагировать на различные возникающие ситуации.

Третий, уже очный этап пройдет с 14 по 16 декабря в Санкт-Петербурге.

Добавим, что Е.Глеч — выпускница Севастопольского национального технического университета (теперь это СевГУ), училась на факультете «Автоматизация технологических процессов и производств», работает в сфере дополнительного образования уже десятый год.

По ее словам, у нее в группах занимается много талантливых ребят, каждый год некоторые из них проявляют себя на различных конкурсах, есть выпускники, которые поступают в хорошие столичные вузы, что ее, как преподавателя, очень радует.

Теперь все они будут болеть за свою преподавательницу. Мы тоже желаем Е.Глеч успеха!