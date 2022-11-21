Переадресовывать клиентов в другую компанию при оформлении е-ОСАГО нельзя

Страховым компаниям разрешено так поступать только с автовладельцами из Крыма и Севастополя.

Банк России выявил случаи, когда страховщики, чтобы избавиться от потенциально убыточных клиентов, перенаправляли их на сайты других компаний, когда они начинали заполнять заявления о заключении договора е-ОСАГО. Такую практику регулятор считает недопустимой.

«Клиент, предоставивший страховщику все необходимые документы, должен иметь возможность оформить полис именно в той компании, в которую он обратился. Банк России в ходе поведенческого надзора выявил, что некоторые страховщики перенаправляли клиентов на сайты других компаний, когда они начинали заполнять заявления о заключении договора е-ОСАГО. Таким образом компании отбирали для себя более выгодных клиентов и отсекали потенциально убыточных», — цитирует ТАСС сообщение регулятора.

В ЦБ отметили, что переадресация возможна исключительно на сайт Российского союза автостраховщиков (РСА) и только для автовладельцев из Республики Крым и города Севастополя, если, например, возникли проблемы с работой сайта страховой компании. В остальных случаях такая практика является недобросовестной и ущемляет права потребителей, указал регулятор.

ЦБ также посоветовали автовладельцам, столкнувшимся с подобной проблемой, обращаться в приемную Банка России, приложив скрины с доказательствами.