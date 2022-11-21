На Максимовой даче построят детский центр

Участок под центр площадью в девять гектаров расположен в кадастровом квартале 91:03:002014, в районе ул.Верещагина, рядом с балкой Сарандинаки и частично в охранной зоне природного парка «Максимова дача».

Согласно документам, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» до 2030 года на данной территории планируется строительство Центра выявления и поддержки одаренных детей города Севастополя «Альтаир» на 670 мест. Заказчик планировки территории — департамент архитектуры и градостроительства Севастополя.

Проектом предусматривается формирование земельного участка непосредственно под строительства центра. При этом сейчас в границах проектируемого участка уже строится детский сад на 200 мест и школа на 700 мест.

Документ размещен на сайте правительства и с 11 ноября объявлено о начале его общественного обсуждения, которое продлится до 12 декабря.

Напомним, информация о том, что Центр выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир» построят в районе старинной усадьбы Максимова дача, была озвучена на заседании правительства Севастополя в июле 2021 года. Подобные центры, по аналогии с «Сириусом», по поручению президента создадут во всех регионах России. Центр планируют открыть на базе малой академии наук.