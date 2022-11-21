Из Севастополя в школы Мелитополя привезли столовую посуду

Всего подшефному городу было передано три с половиной тысячи столовых наборов для школьных столовых.

Об этом написал Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в соцтесях. Он сообщил, что накануне встречался с главой администрации Мелитопольского района Андреем Сигутой: обсуждали совместную работу по восстановлению инфраструктуры региона. Севастополь помогает подшефному району уже полгода. Недавно на освобожденные территории была передана коммунальная техника и разработана программа помощи в сфере газового хозяйства, водоснабжения, тепла.

Кроме того в Мелитополь из Севастополя привезли посуду для школьных столовых.

«Трудно представить, но детям там просто не из чего было есть. Посуда была разбита, а где-то просто «исчезла». Всего мы передали 3500 столовых наборов для школьников», — отметил М.Развожаев.

По словам губернатора Севастополя, сейчас в Мелитополе учащиеся 1-4 классов получают бесплатное питание, и совсем недавно начали кормить бесплатно и старшеклассников из льготных категорий. Наборы посуды отвезли в школу №6 поселка Мирный. Оттуда ее распределят и в другие учебные заведения.

В рамках подшефной помощи севастопольцы к 1 сентября передали ученикам Мелитополя и Мелитопольского района 1600 рюкзаков с наборами первоклассника, привезли в школы комплекты государственной символики Российской Федерации, сделали ремонт двух школ и детсада.