Закрыли дорогу к морю в Карантинной бухте

Без объяснений и предупреждений жителям района Карантинной бухты перекрыли доступ к береговой черте. Ворота, ведущие к морю, через которые многие годы местные жители и гости города ходят на пляж, теперь на замке.

Информация о закрытии доступа появилась в социальных сетях и мгновенно вызвала бурю возмущения севастопольцев: «Херсонес для купания закрыт, теперь и это море отняли, куда людям ходить, в Омегу ехать и в дерьме купаться?», «Доколе будет продолжаться этот беспредел?»

«Севастопольская газета» оказалась на месте событий и подтверждает: ворота закрыты, на них табличка: «Запретная граница поста. Проход (проезд) запрещен (закрыт)». Никаких других информационных стендов, объясняющих ситуацию, нет.

Берег моря, с которого горожане любовались Владимирским собором в Херсонесе, теперь недоступен. Местным жителям остается только прогуливаться по ул.Катерной в направлении памятника Примирения. Они так теперь и делают, уговаривая себя, что проход к морю закрыли из соображений безопасности, ведь рядом воинская часть.

Другое объяснение — масштабное строительство культурного кластера на мысе Хрустальный. «Там вроде будут воинскую часть убирать и делать парковую зону. Возможно, и пляж обустроят», — робко надеются рядовые граждане.

Действительно, в этом районе активно ведутся дорожное работы. Уже срыты недавно обустроенные к памятнику Примирения тротуары: улица Катерная будет шире.

Представитель компании-подрядчика ООО «Веста» рассказал «Севастопольской газете», что данная территория не входит в сферу работ компании. Они занимаются исключительно расширением улицы Капитанской и работами на улицах Катерная и Амурская.

— Могу вам сообщить достоверно, ворота, расположенные возле КПП воинской части, закрыли военные, — объяснил дорожник.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины. 29 октября Черноморский флот был атакован дронами в Севастопольской бухте, после чего в городе были усилены меры безопасности.