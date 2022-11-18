Спевшей «боевой гимн экстремистской организации» женщине не дали российское гражданство

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, в августе текущего года женщина обратилась с заявлением о приеме в российское гражданство. Во время проверки сотрудники полиции выяснили, что в октябре текущего года она привлекалась к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ и ст. 20.3 КоАП РФ, что в соответствии с пунктом «в» части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» является основанием для отклонения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации.

Напомним, в октябре полицейские Симферополя выявили в интернете видеозапись, где две девушки под спиртное исполняют украинскую националистическую песню «Червона калина». Правонарушительниц задержали и привлекли к административной ответственности. Одна из них была арестована на 10 суток, вторая — оштрафована на 40 тысяч рублей.

Вторая из подруг — 34-летняя Ольга Валеева — победительница конкурса красоты «Миссис королева красоты — Крым-2022». Она уроженка Полтавы и переехала в Крым несколько лет назад.