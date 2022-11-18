Специальные люди присмотрят за строительством марины

В конце ноября выберут команду по авторскому надзору за созданием яхтенной марины в Балаклаве.

Тендер на 20 млн рублей размещен на сайте госзакупок. Заказчик — Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Согласно техническому заданию, специалисты по авторского надзору будут следить за соответствием выполнения строительно-монтажных работ проектной и рабочей документации; контролировать своевременное решение всех технических вопросов, возникающих в процессе строительства и вопросов, связанных с внесением изменений в проект.

Работа по надзору начнется с момента заключения контракта и продлится до 1 декабря 2025 года в соответствии с планируемым сроком окончания строительно-монтажных работ. Проверка объекта будет осуществляться ежедневно.

Создание в Балаклаве центра яхтенного туризма — приоритетный проект для Севастополя. Строительство марины на 600 судов началось в марте прошлого года. Полное преображение Балаклавской бухты должно произойти за четыре года.

Для общественного контроля за строительством марины в Балаклаве был создан наблюдательный совет из 52 человек: экспертов, общественников, депутатов, жителей и бизнесменов Балаклавы. Первое его заседание провели в июне 2022 года, пообещав, что собираться общественники будут раз в месяц. Больше заседаний не было.