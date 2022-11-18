Пообещала передать взятки, но обманула

Жительница Севастополя 1988 года рождения обвиняется в покушении на мошенничество.

Прокуратура Нахимовского района направила в суд уголовное дело о хищении денежных средств под предлогом посредничества в передаче взятки и коммерческом подкупе.

По версии следствия, в июне 2022 года женщина пообещала потерпевшему выступить посредницей в передаче взяток сотрудникам водоканала и Севастопольэнерго на общую сумму 175 тысяч рублей. Она ввела мужчину в заблуждение, сообщив, что если он не заплатит, возникнут сложности в подключении двух объектов недвижимости по улицам Ефремова и Громова к сетям электро- и водоснабжения.

В действительности женщина не имела возможности и не намеревалась оказать обещанные ею услуги. Преступная деятельность «посредницы» была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.